Guerre en Ukraine : comment interpréter la proposition de négociation de Poutine ?

Quand on voit la politique que Vladimir Poutine conduite, notamment depuis la Géorgie, le Donbass ou la Crimée, il est possible que le mot "faiblesse" n’appartienne pas à son vocabulaire. Alors comment interpréter cette proposition ? "Il faut d'abord souhaiter que quelque chose débouche de ce début de négociation", affirme Pierre Servent. "Pour l’instant, Vladimir Poutine n’a pas suffisamment de gains territoriaux, ni complètement dans le Donbass, ni Kiev, ce qui laisse assez perplexe". Compte tenu de sa situation de "prédateur", il a besoin, pour engager de vraies négociations, d’avoir assis sa puissance militaire sur le terrain. Mais il n’ a pas encore ça. Donc, il temporise, peut-être, pour laisser le temps aux civils de quitter Kiev, puisqu’il a lancé cet appel en disant aux civils : "Quittez Kiev". Et ça, c’est un prélude, un matraquage de la ville. P. Servent