Guerre en Ukraine : des entreprises françaises, victimes collatérales du conflit ?

Des pièces détachées d'avions comme celle-ci, les fabricants français en vendent depuis longtemps à la Russie. Mais tout cela est terminé, les exportations sont interdites. Alors, est-ce un coup dur pour les entreprises françaises ? Pas forcément, car les Russes ne sont pas nos clients principaux. Les perdants dans l'histoire, seront surtout les compagnies aériennes russes. Autre conséquence des sanctions prises contre la Russie. En Guyane, les Russes suspendent les lancements de leurs fusées Soyouz. Jusqu'à présent, elles permettaient d'envoyer des satellites dans l'espace. Elles vont donc rester clouées au sol, mais là encore, les Russes ont sans doute plus à perdre que les Européens. En revanche, la menace est plus grande pour les entreprises françaises implantées en Russie. C'est le cas d'Auchan et ses 255 magasins. Le groupe Danone, compte lui, dix usines sur le territoire russe. Il réalise 5 % de son chiffre d'affaires mondial dans le pays. Ces entreprises pourront-elles continuer leurs activités en Russie ? Elles sont aujourd'hui suspendues aux annonces du Kremlin et des Européens. TF1 | Reportage J. Cressens, A. De Précigout