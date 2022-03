Guerre en Ukraine : des renforts français en partance pour la Roumanie

C'est l'heure des derniers préparatifs avant le départ pour la Roumanie. Le lieutenant Thomas, 28 ans, fait partie des 250 soldats à quitter la Haute-Savoie ce lundi. Les militaires s'entraînent chaque jour dans les rues d'Annecy. Aujourd'hui, leur départ fait la fierté des habitants. "Je trouve ça bien qu'on réagisse et qu'on ne laisse pas faire", lance une habitante. Les chasseurs alpins font partie des troupes d'élite, entraînées à combattre en milieu extrême pour défendre l'Otan dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils emmènent avec eux : fusil d'assaut, missiles, mortiers, mitrailleuses et 200 véhicules. Il est difficile de connaître la durée de l'opération, mais ils se préparent à intervenir sur des missions diverses. Les chasseurs alpins partiront en bus à 14h pour rejoindre la base aérienne d'Istres, près de Marseille. De là-bas, au total, 550 soldats français décolleront pour la Roumanie. Ils seront opérationnels dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Agi, A.Cerrone