Guerre en Ukraine : en direct de Kiev

Dans la capitale ukrainienne, une alerte vient de retentir. Sur place, ressent-on l'étau qui se resserre ? En effet, il est vrai que l'atmosphère a l'air d'avoir complètement changé. Pourtant, il y a toujours les alertes. Même s'il n'y a pas forcément plus d'explosion, on ressent quand même quelque chose de différent dans l'air. En faire une description semble être vraiment très difficile, voici alors quelques exemples. L'ambassade française quitte la ville et par ailleurs, la plupart des journalistes sont en train de faire leurs bagages pour aller à l'ouest ou au sud. Les habitants quant à eux, se pressent dans n'importe quel train pour quitter la ville. Plein d'éléments, comme celle de la colonne russe, donnent l'impression qu'un piège est en train de se refermer sur la ville. Le sentiment est presque comme à la veille d'un terrible cataclysme. TF1 | Duplex F. Litzer