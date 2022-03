Guerre en Ukraine : en direct de Moscou

Ça devient très compliqué de quitter la Russie par avion. Alors ce matin, des étudiants français qui sont en échange à l'université de Moscou, nous ont confié que certains de leurs camarades, faute de vols et d'avions, ont décidé d'emprunter la voie terrestre. Ce qui veut dire, prendre un autobus en direction de Saint-Pétersbourg, qui se situe à 700 kilomètres de Moscou. Puis là-bas, comme tous les tickets d'autobus ont sûrement déjà été vendus, il faudra donc louer une voiture ou prendre un taxi pour refaire encore 400 kilomètres direction Helsinki, en Finlande. Et à partir de là, puisqu'on est dans l'Union européenne, on peut aller en France assez facilement. En rappel, la France n'a pas prévu d'ordre d'évacuation. De ce fait, les Français qui souhaitent quitter la Russie doivent le faire par leurs propres moyens. TF1 | Duplex J. GARRO