Guerre en Ukraine : en direct d’Irpin

Ce mardi, à Kiev, tout près du périphérique, à l'entrée de la ville d'Irpin, les tirs se font encore entendre. Dans la nuit de lundi, plusieurs tirs de mortier russe ont provoqué ici un cratère et l'incendie d'une station-service. On peut en conclure que le cessez-le-feu localisé ne tient pas pour l'instant. On ne peut pas savoir si les tirs que nous entendons sont ukrainiens ou russes. En tout cas, les Ukrainiens disent qu'ils ne peuvent pas croire les Russes et qu'ils continuent à se battre. Par ailleurs, l'encerclement de Kiev est toujours en cours. Les habitants cherchent à résister à l'armée russe. TF1 | Duplex B. Christal