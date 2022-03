Guerre en Ukraine : en direct d’Odessa

Ce lundi matin, dans les rues d'Odessa, nous avons vu des militaires nettement plus nombreux que ces derniers jours et beaucoup de combattants civils de la résistance nationale postés à chaque coin de rue, sur le qui-vive, pour surveiller les aller et venus, et aussi pour barricader un peu plus les rues de la ville. Ces habitants se préparent face à l'imminence d'un assaut russe, et il y a un sujet de conversation qu'on a entendu plusieurs fois dans les rues cet après-midi sur les trottoirs : Mykolaïv. C'est une ville située à une centaine de kilomètres d'Odessa, là où le combat fait rage depuis quatre jours entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, et qui est bloquée pour l'instant. Alors, la question que tout le monde se pose ce lundi, c'est : "est-ce que la Russie va attendre de remporter cette victoire à Mykolaïv avant d'attaquer Odessa ?". Évidemment, pour l'instant, personne n'a la réponse. TF1 | Duplex E. Lefebvre