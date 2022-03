Guerre en Ukraine : fin du couvre-feu à Kiev, reprise des bombardements

En Ukraine, il y a eu encore un bombardement et encore de nombreux dégâts. "Ils visent délibérément des civils, ils tuent des civils. On peut en témoigner tous les jours sur le terrain là où il y a des bombardements", confie une pompière. La frappe a eu lieu seulement quelques minutes après la fin du couvre-feu dans un quartier résidentiel de Kiev. A 300 mètres plus loin, nous observons une maison éventrée et un reste de missile dans le jardin. "Oui, j'ai peur, tout le monde a peur. Mais que voulez que je fasse ?", lance une passante. Sur un axe routier, les livraisons reprennent après 36 heures de couvre-feu et malgré les dangers. "Tout le monde fait ce qu'il peut. Il y a ceux qui prennent les armes et ceux qui aident les habitants en livrant des produits. On travaille pour notre victoire", explique un Ukrainien. Ensuite, il y a la file d'attente devant un bureau de poste où des dizaines de personnes espèrent recevoir des colis de médicaments ou des produits alimentaires. De l'autre côté du trottoir, on peut voir les dégâts causés par une roquette. TF1 | Reportage F.X. Ménage, S. Iorgulescu