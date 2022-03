Guerre en Ukraine : flot ininterrompu de réfugiés en Pologne

Ces femmes et ces enfants ont parcouru 35 kilomètres à pied, pendant trois jours et dans un froid glacial, pour enfin arriver en Pologne. Des familles ukrainiennes souvent déposées au plus proche de la frontière par le père de famille, qui n’a pas le droit de quitter le pays. Beaucoup de ces réfugiés ne connaissent personne en Pologne, comme Arina, ses sœurs et sa grand-mère. Elles ont réussi à fuir la guerre, mais leur calvaire est loin d’être terminé. "Maintenant, on doit trouver un endroit où dormir ce soir (…) l’important est qu’on reste ensemble", affirme la jeune femme. Les Ukrainiens, qui arrivent à Medyka et qui n’ont nulle part où aller, sont accueillis par des bénévoles polonais, juste à côté du poste-frontière. Ils y reçoivent de l’eau, du café, de la nourriture et de quoi se réchauffer. La solidarité ne faiblit pas. Les dons affluent de tout le pays, tout comme les bénévoles. Les besoins sont énormes, car des dizaines de milliers d’Ukrainiens continuent de traverser chaque jour la frontière polonaise. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet