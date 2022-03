Guerre en Ukraine : grâce à eux, Kiev continue de vivre

C'est presque un mirage. À Kiev, les bus sont devenus rarissimes. Il y en a plus que quelques-uns qui roulent dans la ville. Presque toutes les lignes sont à l'arrêt, mais pour le chauffeur, c'était impensable d'arrêter. "C'est mon travail. Il y en a qui sont sur les barricades, nous, on est sur la route", lance-t-il. La nourriture, c'est le nerf de la guerre dans la capitale, comme en témoignent les files d'attente toujours présentes devant quelques supermarchés ouverts. À l'intérieur, pas de pénurie. S'il y a du monde devant, c'est parce que les magasins manquent de salariés. Beaucoup vivent en dehors de la ville, et le trajet est devenu beaucoup trop dangereux. Des habitants sont venus remplacer les employés manquants, bénévolement. La guerre a vidé les rues. Beaucoup ont quitté la capitale, menacée par les Russes. "C'est horrible ce qu'il se passe ici. À Kiev, presque tous ceux qui pouvaient partir sont partis", témoigne une habitante. La main-d’œuvre manque partout. Quelques stations services sont toujours ouvertes, mais on les compte sur les doigts d'une main. Là aussi, des volontaires remplacent les pompistes manquants. À Kiev, avec ou sans arme, beaucoup tiennent à faire leur devoir. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar