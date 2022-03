Guerre en Ukraine : Kharkiv, la 2ème ville du pays, bombardée

Tôt ce mardi matin, Kharkiv, la deuxième grande ville d'Ukraine, a été de nouveau bombardée par l'armée russe. Un missile est tombé juste devant la préfecture régionale, située en plein centre de la ville. Sur des dizaines de mètres, les façades ont volé en éclat et les voitures ont explosé. Un premier bilan fait état de six morts et 20 blessés. Il pourrait évoluer, tant les dégâts à l'intérieur du bâtiment sont impressionnants. Les secours sont toujours sur place. Kharkiv, 1,4 million d'habitants, n'est qu'à quelques kilomètres de la frontière russe. Depuis plusieurs jours, la ville subit les bombardements de l'ennemi. Ils ne visent pas seulement des sites militaires. Les quartiers résidentiels sont eux aussi touchés, comme le montrent les images tournées ce mardi matin. Anne, elle, reste calfeutrée chez elle, car il y a trop de risques de déplacement. Les forces russes encerclent désormais totalement Kharkiv. Dans la rue, on ne voit plus que quelques miliciens ukrainiens, prêts à défendre leur position jusqu'au bout. Tous se préparent à de nouvelles offensives. TF1 | Reportage T. Malandrin, O. Cherevchuk