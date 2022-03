Guerre en Ukraine : Kiev, la vie malgré tout

L’explosion a carbonisé une partie de la rue. Le missile qui a touché mardi l’antenne de télévision est tombé juste ici, à Kiev. La ruine fume encore et l’air reste chargé d’une horrible odeur de brûlé. "J’habite juste à côté. J’étais assis sur le canapé, je regardais la télé. Là, j’ai entendu un gros boum et l’image s’est brouillée", témoigne un habitant. Les policiers sont en train d’identifier les corps. Il y aurait parmi les victimes un journaliste ukrainien et une famille de deux adultes et deux enfants. La ville semble quasiment désertée. L’atmosphère y est de plus en plus oppressante. Depuis la veille, l’armée ukrainienne a installé des points de contrôle partout. Interdiction de les filmer de près. Beaucoup de choses manquent dans la ville. L’eau est rare dans les magasins, alors les habitants font des stocks aux fontaines. D’autres préfèrent quitter la ville et se pressent à la gare pour prendre le train, car il n’y a plus d’essence nulle part. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Ponsar