Guerre en Ukraine : Kiev, partir à tout prix

La sortie de Kiev est contrôlée par les militaires. Les checkpoints sont très nombreux. "Ne les filme pas si tu veux réussir à quitter Kiev". Notre traducteur le dit en riant, mais en vérité ça ne l'amuse pas. Selon lui, "ils peuvent penser que tu filmes leurs positions pour informer leurs ennemis. Et après, ils vont nous garder plusieurs heures et on devra prouver que c'est faux". Après une dizaine de kilomètres, nous arrivons dans une station essence. La première que nous voyons ouverte depuis plusieurs jours. Fuir en voiture coûte cher. Les gens remplissent des jerricanes parce que le voyage va être long. À l'exception des nombreux embouteillages créés par les nombreux checkpoints, il n'y a pas énormément de voitures. Pour l'instant, pas de signe de combat. En revanche, nous croisons un convoi apportant des morceaux de métal pour fabriquer d'autres points de contrôle. Nous laissons derrière nous Kiev qui continue de se barricader. TF1 | Reportage M. Guiheux, F. Le Goïc