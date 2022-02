Guerre en Ukraine : la bataille de Kiev a commencé

Au cœur de Kiev, sur des images reçues ce vendredi, des militaires ukrainiens semblent prendre position à la hâte et avec fébrilité. La capitale ukrainienne a été bombardée dans la nuit du jeudi et semble sur le point de tomber aux mains des Russes. Leur avancée semble inarrêtable. La stratégie de l'armée russe, c'est prendre la ville en étau depuis le Nord et l'Est. Depuis 24 heures, les habitants suivent l'offensive, terrés chez eux ou bien, comme un Français réfugié, dans le métro de Kiev. Ce dernier est devenu un refuge pour toute une population déboussolée. Alors que des combats sont en cours aux portes de la ville, ce vendredi matin sur Facebook, le gouvernement lance un appel à la résistance. "Nous demandons aux citoyens de nous informer des mouvements ennemis. Faites des cocktails Molotov, neutralisez l'occupant", publie le ministère ukrainien de la Défense. Une offensive que l'armée ukrainienne tente de contenir tant bien que mal. TF1 | Reportage E. Lefebre, J. Lacroix-Nahmias