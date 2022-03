Guerre en Ukraine : la crainte d’une cyberattaque sur les éoliennes

Si elles continuent pour l'heure de tourner, elles sont pourtant hors de contrôle. Impossible de les gérer à distance. Depuis cinq jours, 6 000 éoliennes situées en Europe centrale sont touchées par une cyberattaque, dont l’origine, selon leur fabricant, ne fait que très peu de doute. Le piratage a, en réalité, ciblé un réseau de satellites. Le problème est que ce sont ces derniers qui fournissent un accès à Internet dans les zones reculées, et notamment, les champs d’éoliennes. Si l’accès est coupé, les gérer depuis un ordinateur n’est plus possible. Le fabricant se veut tout de même rassurant, elles fournissent toujours de l’électricité et peuvent être contrôlées manuellement. Mais faut-il craindre d’autres cyberattaques ? La menace est réelle, d’autant plus que les lieux susceptibles d’être touchés sont nombreux. Tout ce qui est informatisé peut être menacé, la puissance de frappe russe étant redoutable. Il y a deux jours, Toyota a du mettre à l'arrêt toutes ses usines au Japon à cause d’une cyberattaque. Le gouvernement allemand, quant à lui, juge la menace très élevée. TF1 | Reportage C. Diwo, N. Mariel