Guerre en Ukraine : la France demande à ses ressortissants de quitter la Russie

Valentina, Franco-russe, souhaite quitter la Russie au plus vite. Pas seulement parce que les autorités françaises le recommandent, mais surtout parce qu'aucune de ses cartes bancaires ne fonctionne suite aux sanctions financières visant la Russie. Aucune liaison directe vers Paris n'étant possible, elle s'est rendue ce lundi matin à l'ambassade de France à Moscou. Depuis dimanche, plus aucun vol n'est proposé entre la Russie et les 27 pays de l'Union européenne. Pour rentrer en France, les touristes ou étudiants professionnels ont deux possibilités. Soit ils quittent la Russie par la route pour prendre un vol depuis les Pays baltes ou la Finlande, soit ils rejoignent en avion des villes comme Istanbul, en Turquie, ou des pays du Golfe comme le Qatar, qui n'ont pas fermé leur espace aérien avec la Russie. Et de là, prendre un vol vers la France. Ségolène Kan, artiste peintre, est arrivée à Moscou la veille de l'invasion de l'Ukraine pour une exposition. Elle espère pouvoir rentrer en France via la Turquie. Mais de nombreux Français restent sans solutions. Un internaute implore Air France de l'aider à rentrer à Paris, un appel qui restera lettre morte. TF1 | Reportage T. Malandrin, J. Garro