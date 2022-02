Guerre en Ukraine : la prise de parole d’Emmanuel Macron

Le choix délibéré de la Russie, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes est une violation de la charte des Nations unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique et en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix et à la stabilité dans l'Europe depuis des décennies. À cet acte de guerre, l'Hexagone répondra sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Des décisions seront prises lors du G7 ce jeudi après-midi, au Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles. Et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures.