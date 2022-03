Guerre en Ukraine : la résistance s'organise à Odessa

Vitaly, volontaire de la "Résistance civile nationale", a 32 ans. Ancien militaire, il s'est engagé il y a quatre jours pour combattre et défendre Odessa face aux Russes. "On a tous des compétences différentes, par exemple, je suis le meilleur lanceur de grenades. Mais toutes nos compétences sont utiles", a-t-il expliqué. C'est une école de la banlieue d'Odessa qui est devenue un centre d'entraînement militaire. À l'étage, dans cette classe, une découverte de l'armement est dispensée par un ancien garde de frontière septuagénaire. La présence de notre caméra ne les inquiète pas. Au contraire, ils sont fiers de se montrer unis et vaillants. En huit jours, rien que dans ce quartier Nord d'Odessa, 2 000 personnes se sont portées volontaires pour rejoindre le rang. Un engagement qui rassure les habitants face à l'imminence d'un assaut. "La résistance nationale est le cœur de la sécurité de notre pays. Sans eux, la situation serait bien pire", lance une dame. Les habitants se doutent qu'Odessa soit la prochaine cible de Vladimir Poutine. Cette ville stratégique est la troisième plus grande du pays. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Porcy