Guerre en Ukraine : la situation à Kiev

Dans la base de la force territoriale de défense, les habitants ont pris les armes pour défendre la ville de Kiev. Quand on dit les habitants, on parle bien de civils. Dans des caisses, des explosifs et des munitions destinées à alimenter les lance-roquettes qui seraient utilisés contre les chars russes si jamais ils pénétraient dans la ville où ils seraient beaucoup plus vulnérables. On peut voir trois de ces soldats, que l'on reconnaît à ce fameux scotch jaune. Ils ne sont pas en uniforme. Un biochimiste qui est revenu d'Allemagne exprès, un ingénieur, ainsi qu'un maçon qui sont prêts à défendre la ville. Ils nous l'ont dit, ils sont prêts à livrer bataille. Ils nous assurent que les hommes et les femmes qui sont ici feront tout pour la gagner et sont prêts à donner leur vie pour que la ville de Kiev ne tombe pas aux mains des Russes. Personne ici ne sait si la bataille de Kiev aura lieu. Mais en tout cas, ils s'y préparent. TF1 | Duplex F. LITZLER