Guerre en Ukraine : la situation en direct de Kiev

À la gare de Kiev, sur le quai des départs, il ne sert plus à rien de regarder le panneau d’affichage. Des trains partent dès qu’ils sont pleins, et les passagers se fichent bien de la destination tant qu’elle est loin d’ici. On assiste également à des adieux déchirants comme avec ce jeune ukrainien. De l’autre côté de la vitre, il parle à sa femme, à sa maman, et à ses deux enfants. Il a dessiné des petits cœurs pour leur dire "Au revoir". On lui a demandé pourquoi il ne partait pas avec eux. Il a répondu que quelqu’un devrait rester pour défendre la ville. Ses yeux sont chargés de chagrins et de sa voix pleine de colères. Il a ajouté que les Russes pouvaient bien venir, qu’il était prêt à les attendre, et prêt à les tuer tous pour ce qu’ils avaient infligé à leur peuple et à leurs familles. TF1 | Duplex F. LITZLER