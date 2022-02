Guerre en Ukraine : "l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire", que doit-on en conclure ?

Dans cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, Emmanuel Macron a annoncé que la France a accéléré le déploiement de soldats en Roumanie. Jean-Yves Le Drian, lui, sur le plateau de TF1, a rappelé que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Selon Pierre Servent, consultant militaire TF1-LCI, cela montre "l'extrême gravité de la situation". Le président Poutine utilise depuis des années la menace du recours à l'arme nucléaire pour appuyer sa politique de prédateur. Il essaie de dire à la planète entière et notamment aux Européens : "si on s'oppose à moi, je suis capable de monter aux extrêmes". Il était donc nécessaire pour le ministre français de mettre les points sur les i : "nous sommes aussi une puissance nucléaire, faites attention où vous mettez les pieds". Par ailleurs, étant donné que Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense auparavant, c'est un peu cette casquette qu'il a portée derrière le ministre des Affaires étrangères. Et cela montre une fois de plus les enjeux et indique une limite, celui des pays de l'OTAN. En effet, la crainte aujourd'hui, "c'est de voir Poutine, après cette première escalade guerrière monstrueuse s'intéresser à d'autres pays où il y a des minorités russes : les Pays Baltes", rajoute Pierre Servent. P. SERVENT