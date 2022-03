Guerre en Ukraine : l'armée russe s'enlise-t-elle ?

La notion d’enlisement est toujours très compliquée à utiliser pour les conflits. Ce qui est clair, c’est que la résistance ukrainienne est beaucoup plus forte que ce que les Russes attendaient, précise notre consultant militaire. D’après certaines informations, ils pensaient pouvoir prendre Kiev, qui est un symbole politique important, peut-être en quatre ou cinq jours. Et nous sommes déjà au cinquième jour. Pour rappel, la guerre d’Irak en 2003, qui opposait la puissance américaine, première puissance militaire, et l’armée irakienne, une petite armée. Les Américains ont mis 40 jours pour arriver à Bagdad. Donc, si d’ici dix ou quinze jours, les Russes ne sont pas parvenus à prendre Kiev et à dominer le Donbass, on pourra commencer à parler d’enlisement. La situation est ce que l’on appelle, « le pouvoir égalisateur de la guérilla ». C’est-à-dire que quand le plus fort militaire, en l’occurrence le Russe, rentre dans les villes, il y a un affaiblissement de sa capacité de frappe. Pour cause, la ville n'est pas un champ de bataille avec des espaces qui ne sont pas faits pour la guerre. Et de ce fait, il ne peut plus utiliser toute sa gamme d’outils. P. SERVENT