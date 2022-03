Guerre en Ukraine : le budget des Français durablement touché

Alors que les prix de l’essence à la pompe atteignent des niveaux historiques, avec près de deux euros le litre de Sans-plomb, la guerre en Ukraine fait aussi flamber le prix des matières premières et des produits de premières nécessités. Selon la FNSEA, la guerre pourrait faire augmenter les dépenses alimentaires de dix à douze euros en moyenne, par mois, pour une famille de quatre personnes. Le prix du gaz, lui aussi, vient de battre un record historique, à 345 euros le mégawattheure. Ermano D’Andrea, retraité, le constate mois après mois sur ses factures. L’année dernière, il payait environ 200 euros par mois. Cette année, sa facture mensuelle est de 295 euros. Il imaginait changer prochainement de voiture, mais il va devoir revoir ses projets. En effet, le prix des matières premières, comme l’aluminium ou le nickel, flambe aujourd’hui et devrait se répercuter à terme sur le prix des voitures. Pour bloquer la hausse des prix de l’énergie, notamment le gaz et l’électricité, le gouvernement devrait dépenser cette année au moins 22 milliards d’euros. TF1 | Reportage P. Ninine, B. Chastagner