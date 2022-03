Guerre en Ukraine : le point sur la situation au Moscou

Dans le cadre de la guerre en Ukraine, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé aux Français qui le peuvent, de quitter la Russie. De son côté, l'ambassade française dans le pays va les aider. Les Français sont tout de même de plus en plus inquiets chaque jour à cause de la situation. Les autorités russes, elles, annoncent de nouvelles mesures pour contrôler davantage l'économie ou les médias. Quant à la vie quotidienne, elle continue de manier de façon normale. Mais on sent qu'on entre progressivement dans un climat de plus en plus rigide. Officiellement, près de 4 000 Français ont été inscrits dans les listes consulaires. Ils sont plus nombreux, mais beaucoup sont déjà partis. Cette semaine, les étudiants et les touristes ont déjà fait leurs valises. D'ailleurs, le Quai d'Orsay a publié plusieurs messages en ce sens pour tous les Français encore présents en Ukraine. Il y a plusieurs moyens pour partir. Des vols sont toujours possibles pour aller en Turquie ou dans la Péninsule Arabique. TF1 | Duplex J. GARRO