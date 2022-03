Guerre en Ukraine : le prix de l’aluminium au plus haut

Installé près de l'océan, ce propriétaire fait changer toutes ses ouvertures par des fenêtres et des portes en aluminium. Le coût du chantier est de 25 000 Euros. Le contrat est signé avant la hausse du prix du matériau. Cet artisan doit faire face aux inquiétudes, car depuis le début du conflit en Ukraine, le cours de l'aluminium flambe. La Russie est en effet l'un des plus gros producteurs d'aluminium. Dans cette entreprise nantaise, 50% des menuiseries sont fabriquées avec cette matière. Ce patron constate avec impuissance cette évolution des cours. Une situation préoccupante pour cet industriel qui emploie 500 personnes. Chaque année, la société produit plus de 100 000 pièces. La raison est qu'elle cherche à éviter les ruptures de matière première et à limiter les augmentations des coûts. Pour cela, elle stocke son aluminium. Pour ses clients par ailleurs, l'entreprise redoute des hausses de prix, mais il est encore trop tôt selon elle pour les évaluer. TF1 | Reportage N. Hesse, N. Resmann