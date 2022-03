Guerre en Ukraine : le quotidien des francophones sur place

Jacky Lebas vit en Ukraine depuis trois ans. Dans les images qu'il filme, on voit des convois militaires ukrainiens qui se déploient dans sa ville, à l'Ouest de Kiev. Le simple fait de sortir est extrêmement dangereux pour lui. "Aujourd'hui dans la rue, il n'y a plus personne. Le maire a donné des consignes. Les rues principales sont minées pour attendre les chars russes", dit-il. Rester et attendre, voici comment Français et Ukrainiens vivent cloitrés chez eux. Chez Alice, une employée de l'Alliance française à Kharkiv, les fenêtres sont obstruées pour se protéger des bombardements la nuit. Ils sont quatre dans la maison et refusent de partir. L'eau et la nourriture sont leurs préoccupations majeures. Certains, comme ce jeune étudiant marocain, essayent pourtant de quitter la zone des combats. Mohamed vit, lui aussi, à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Il espère trouver un train dans la journée. Mais comme le montre les images filmées par un autre Français à Kiev, les trains sont rares. La fuite vers l'Ouest est donc un voyage compliqué et très risqué pour les réfugiés. TF1 | Reportage B. Christal, M. Debut