Guerre en Ukraine : l’école en France après la guerre

Elles ont repris le chemin de l’école quelques jours après leur arrivée dans le pays. Paula et Lera ont huit ans. Elles entrent en classe de CP. Leurs familles ont fui les bombardements dans la banlieue de Kiev, en Ukraine. Alors pour les aider à s’intégrer rapidement, il a fallu expliquer avec des mots d’enfant. Pour les premières semaines, les petites filles scolarisées en CE1, en Ukraine, ont été intégrées dans une classe de CP. Lundi soir, après leur première journée de classe, les retrouvailles étaient chaleureuses et le bilan très positif. "La maîtresse a traduit avec son téléphone", raconte l’une des petites, qui confirme avoir passé une bonne journée en classe. La famille commence à prendre ses marques. La sœur de Galina habite dans le quartier et lui a prêté un appartement pour vivre avec ses enfants. Difficile de ne pas penser à son mari resté en Ukraine. Néanmoins, Galina n’avait qu’un seul but : entendre à nouveau le rire de ses enfants. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia