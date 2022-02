Guerre en Ukraine : les Français redoutent-ils les conséquences du conflit ?

À l'heure du café en terrasse, la guerre en Ukraine occupe tous les esprits. Pour certains, la situation est grave. Ils pensent déjà aux conséquences économiques pour les Français. Les prix du gaz, de l'essence ou du blé vont-ils augmenter ? Un peu plus loin, le marché bat son plein. Là aussi, beaucoup pensent au porte-monnaie. "Des augmentations qui vont se répercuter sur les transports des nourritures et des choses du quotidien", lance une dame. À l'intérieur des halles couvertes, on rencontre un commerçant, qui est convaincu que les opérations militaires en Ukraine ont le parfum nauséabond de la guerre froide. À propos de ce conflit, il y a ceux qui ne sont pas surpris, qui malheureusement s'y attendaient. "C'est un grand malheur parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. C'est ça le drame", explique un passant. Et puis, il y a ceux qui sont effrayés d'une guerre en Europe, à seulement 2 300 km d'ici. Désormais, le regard se tourne vers Kiev, la capitale ukrainienne, mais aussi à Paris, à l'heure d'une guerre en pleine campagne présidentielle. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Delobette