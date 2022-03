Guerre en Ukraine : les Niçois s'inquiètent de ne plus voir les Russes

Dans un restaurant de la promenade des Anglais, les touristes russes se font rares depuis deux ans avec la pandémie de Covid-19. Leur venue sur la Côte d’Azur avait déjà baissé de 70%. Avec la guerre en Ukraine, René Colomban, président du syndicat des plagistes à Nice (Alpes-Maritimes), sait qu'il ne les reverra pas dans les mois qui viennent. "On espérait que ça repart et que ça reprenne un petit peu cet été. Mais avec ce qui se passe, en période de guerre, les gens ne bougent pas trop de chez eux. C'est très mauvais pour le commerce", se plaint-il. Hôtels ou restaurants, une clientèle au fort pouvoir d'achat qui avait ses habitudes à Nice, car il existe des liens forts historiques entre la Côte d’Azur et la Russie. Mais depuis huit ans déjà, la fréquentation russe est en baisse. Les douze vols quotidiens entre Nice, Moscou et Saint-Pétersbourg sont suspendus. L'espoir d'une reprise d'après-Covid qui aurait incité les Russes à voyager s'éloigne un peu plus chaque jour. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard