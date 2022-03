Guerre en Ukraine : les Polonais continuent d'accueillir les réfugiés

Un grand centre d’accueil ouvert est ouvert près de la frontière ukrainienne à Korczowa (Pologne). Des grands bus y déposent en continu des familles ukrainiennes qui viennent de passer la frontière. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Les réfugiés vont ensuite être pris en charge dans ce centre dans lequel des lits de camp ont été installés. Il faut savoir que des dizaines de milliers d’Ukrainiens arrivent chaque jour en Pologne. Alors, ce camp ne désemplit pas comme les dix autres ouverts à l’Est de la Pologne. L'objectif est de leur offrir un lieu où dormir et se reposer. Des nourritures sont également distribuées dans le centre. En effet, beaucoup d’Ukrainiens qui arrivent en Pologne ne connaissent personne et n'ont nulle part où aller. TF1 | Duplex S. Chevallereau