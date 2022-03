Guerre en Ukraine : les pompiers humanitaires français viennent en aide aux réfugiés en Pologne

Elles viennent de passer la frontière polonaise et sont exténuées par une guerre qu'elles ont fui et des kilomètres à pied pour arriver en Pologne. Les familles ukrainiennes sont de plus en plus nombreuses à arriver ici, surtout des femmes et des enfants parfois. "Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour les Polonais et toutes les personnes ici qui nous aident", témoigne une Ukrainienne. Beaucoup de volontaires polonais viennent ici pour aider, mais on voit de plus en plus d'autres bénévoles venus d'autres pays, notamment des Français. C'est le cas de François. Il a roulé 17 heures pour apporter des couches et des vivres. "Ce qui m'a touché, c'est les déchirements des familles. C'était pour apporter un peu de réconfort", déclare-t-il. On assiste parfois à des scènes de retrouvailles, mais aussi beaucoup d'errance. Pour ces réfugiés, le chemin de l'inconnu est encore long. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Hacala, Q. Trigodet