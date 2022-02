Guerre en Ukraine : les premières réactions à Washington

Joe Biden a réagi très rapidement après la fin du discours de Vladimir Poutine. Le président américain a parlé d'une guerre préméditée, injustifiée et non provoquée. Pour lui, seule la Russie devrait être tenue responsable des pertes occasionnées par ce conflit. Un agenda très chargé attend Joe Biden ce jeudi matin, avec des réunions avec son conseil de sécurité, les membres de l'Otan, ceux du G7 et tous les alliés. Le but est de préparer la nouvelle salve de sanctions contre Moscou. Jusqu'à présent, Joe Biden se refuse à préparer une guerre ou une intervention en Ukraine. Il se borne à aider ce pays d'un point de vue logistique, en fournissant des armes notamment. Le président américain précisera ce point probablement lors de son adresse à la nation, en fin d'après-midi, en heure française ainsi que les sanctions. TF1 | Duplex A. MONNIER