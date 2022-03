Guerre en Ukraine : les premiers réfugiés ukrainiens accueillis en France

Ohla, sa maman, ses filles et son amie Natacha ont fui leur pays natal jeudi dernier, sous les premiers bombardements. Après avoir traversé à pied la frontière roumaine et quatre jours d’un long voyage en car, elles sont arrivées en Dordogne hier. "Je n’ai pas réalisé ce qui s’est passé, parce que ça a été rapide. J’ai pris ma fille, une petite valise et je suis partie", confie Ohla. Ces réfugiées sont hébergées chez la tante d’Ohla. Liudmyla Guélé, elle-même, est une Ukrainienne installée dans l’Hexagone depuis 18 ans. Originaires de Kiev, leurs maris, leurs parents et leurs frères sont restés combattre au pays. Plusieurs fois par jour, le contact est établi pour suivre la situation. Loin des leurs et de l’Ukraine, les jeunes femmes ont pu compter sur les habitants du village, qui multiplient les dons. Touchées par cette solidarité, elles vont tenter de retrouver un peu de calme à La Roche-Chalais. Ohla et Natacha n’ont aujourd’hui qu’un seul espoir en tête : que la guerre en Ukraine cesse au plus vite pour retrouver leur pays et leurs proches. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Brousseau