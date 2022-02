Guerre en Ukraine : les réactions politiques

Les politiques réagissent à l'invasion russe en Ukraine. "Le risque est immense d'un conflit généralisé. Le pire serait d'accepter d'entrer dans l'escalade", confie Jean-Luc Mélenchon. "Il faut que chacune et chacun d'entre nous, les candidates et les candidats, nous soyons aussi à la hauteur, et que nous soyons dans l'unité et dans l'accompagnement des décisions prises au niveau européen et français", lance Anne Hidalgo. Pour Valérie Pécresse, cette invasion appelle une réaction immédiate. "Je souhaite que l'Union européenne, en coordination avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, s'accorde dans les plus brefs délais sur les sanctions les plus fermes, ciblant personnellement les responsables de cette guerre", affirme-t-elle. "Nous aurions pu éviter cette catastrophe. Je répète depuis des années que les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est et qu'ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'Otan", explique Éric Zemmour.