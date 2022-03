Guerre en Ukraine : les Russes assiègent Kharkiv

Kharkiv, la grande ville du nord, est actuellement assiégée par l’armée russe. Les troupes de Moscou accentuent la pression. Il faut dire que faire tomber Kharkiv serait une victoire et un symbole. Cette cité d’un million et demi d’habitant est la deuxième ville du pays, et fut autrefois la capitale de l’Ukraine soviétique. D’où les féroces combats qui y ont lieu actuellement. Les bombardements ont repris depuis ce lundi matin. Pour l’instant, les accès à la ville sont encore possibles pour les Ukrainiens. Quelques voitures peuvent circuler par la partie sud-ouest de l’agglomération. En tout cas, nul doute que les Russes vont essayer d’achever son encerclement pour obtenir sa reddition. TF1 | Duplex M. Scott