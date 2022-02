Guerre en Ukraine : les sanctions peuvent-elles avoir un impact ?

Elle va avoir un impact limité parce qu’on a bien compris maintenant qu’en fait, Vladimir Poutine avait préparé toute cette montée en puissance, cette crise et finalement cette guerre depuis des mois. Il a mis en place toutes les stratégies d’évitement, d’un point de vue aussi économique. En effet, il a signé des accords avec les Chinois pour pouvoir leur vendre plus de gaz. Et, si jamais, nous, les Européens, nous avions décidé de ne plus lui en acheter de gaz. En même temps, il y a un effet boomerang à cette sanction, puisque si on décide de punir la Russie en ne lui achetant plus de gaz, ce sera aussi l’Europe qui sera privée de gaz et qui devra en acheter ailleurs pour un prix beaucoup plus élevé. C’est pourquoi l’équation est difficile à résoudre, car il faut punir la Russie, mais il ne faut pas punir les Occidentaux. Effectivement, cela nécessite beaucoup de réunions et beaucoup de réflexions. Il faut monter en garde sur les sanctions, car d’un point de vue militaire, les Occidentaux n’iront pas affronter la Russie. C. Jentile