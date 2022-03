Guerre en Ukraine : les troupes russes progressent sur plusieurs fronts

Il ne reste rien de l'hôtel de police de Kharkiv. Le centre-ville a une nouvelle fois été bombardé. Juste à côté, l'université a également été prise pour cible. Un bilan provisoire fait état de quatre morts et de plusieurs blessés. Mardi soir et pendant la nuit, des tirs et une puissante explosion ont été attendus. Au vu des images, il pourrait s'agir d'un dépôt de munitions. "Toute la ville est détruite. Il n'y a plus de ponts et de routes. Il n'y a presque plus rien. On n'a presque plus d'eau potable", raconte Anastasia, habitante. Kharkiv, deuxième ville du pays, est sous les bombes, tout comme Jytomyr, à l'Ouest de Kiev. Un immeuble et les maisons des quartiers résidentiels ont été pulvérisés. La nuit dernière, les secours tentaient tout leur possible pour trouver des rescapés et le maire de la ville, Serguey Sukholmyn, semblait abattu. Plus au nord, dans la ville de Konotop, une scène saisissante s'est produite. Un soldat russe, avec des grenades à la main, pour éviter le lynchage, a avancé sous les insultes des habitants. Le maire appelle les hommes à prendre les armes pour défendre la ville. TF1 | Reportage F. Agnès, J. Lacroix-Nahmias