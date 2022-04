Guerre en Ukraine : l'ouest du pays bombardé

Un habitant a filmé des épais panaches de fumée noire. On est pourtant à près de 1 000 km du front, à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. D'après les autorités locales, la ville a été frappée par cinq missiles russes. Au moins sept personnes auraient perdu la vie. Après s'être concentrée sur l'est et le sud de l'Ukraine, l'armée russe cible à nouveau l'ensemble du pays : Lviv ce lundi matin et la région de Kiev ce week-end. Une usine d'armements a été détruite. Mais les frappes les plus intenses touchent Kharkiv, tout près de la ligne de front. Sur des images tournées dimanche, des secouristes tentent de soigner à même le sol des habitants blessés. Après quelques minutes, les bombardements reprennent. Une évacuation en catastrophe. Sitôt l'alerte passée, le sauvetage reprend, tandis que les pompiers sont envoyés sur les incendies qui se sont déclarés. L'armée russe maintient la pression sur la ville. Enfin, il y a les premières images d'un navire amiral russe en train de couler en mer Noire. L'armée ukrainienne assure avoir détruit ce bâtiment jeudi dernier à l'aide de missiles. Le Kremlin, de son côté, parle d'un incendie accidentel. TF1 | Reportage J. Garro, C. Marchand