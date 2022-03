Guerre en Ukraine : mobilisation dans les collèges

Avec des sacs bien remplis, pas de médicaments ni de provisions, ces parents ont voulu donner des choses très pratiques pour des familles, souvent prises au piège, dans leurs logements. Dans ce collège à Strasbourg (Bas-Rhin), l’appel au don, lancé par les parents d’élèves, a été très suivi. Produits d’hygiènes, médicaments, les enfants participent au tri et à l’emballage. C’est une manière concrète de relayer certaines valeurs. Antoine, un collégien de l’établissement, est d’origine ukrainienne. Il a voulu agir face à ce qu’il voit quotidiennement dans les médias. "Quand j’entends les bombardements à la télévision, j’ai de la peine pour ma famille qui est bloquée la-bas", s’exprime-t-il. Depuis mardi, les élèves arrivent le matin avec les bras chargés. C’est un effort supplémentaire, mais pour la bonne cause. Il s’agit d’une actualité lourde à expliquer. En classe, les collégiens posent des questions et les professeurs doivent trouver les bonnes réponses. Dans ce collège, l’appel au don se poursuivra ces prochains jours. Les colis seront régulièrement acheminés par un transporteur ukrainien. TF1 | reportage P. Vogel, E. Schings