Guerre en Ukraine : offensive aérienne sur tout le pays

Dans cette guerre totale ukrainienne, Marioupol est une ville martyre. Cette ville portuaire stratégique est située à seulement 3 000 kilomètres du front. Ici, à mesure que l'armée russe progresse, Marioupol brûle sous le feu des bombardements. À Marioupol, vivre dans sa maison ou son appartement, c'est prendre le risque qu'il explose. Alors, les habitants qui n'ont pas pu quitter la ville vivent désormais sous terre, dans des abres, où femmes, enfants et personnes âgées partagent quelques mètres carrés à peine. "Je me suis réveillé à cause des explosions, j'ai compris qu'on était en guerre. Je ne veux pas mourir, je veux juste que ça s'arrête", témoigne un petit garçon. Marioupol connaissait déjà la guerre, mais jamais elle n'avait connu telle violence. Combien de temps l'Ukraine pourra tenir ? Face à l'urgence, le président ukrainien Zelensky a décrété la mobilisation générale. Un discours martial adressé au monde. L'armée ukrainienne continue de défendre ses positions et le moindre morceau de terre est disputé. TF1 | Reportage I. Bornacin, G. D'Angeli