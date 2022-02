Guerre en Ukraine : pouvait-on s'attendre à cette issue du côté de l'Elysée ?

La réponse est "non". La volonté, c'était de tout faire pour éviter une escalade. L'arrêté, c'est qu'il y a bien eu échec de cette stratégie, avec un sentiment un peu amer dans l'entourage du chef de l'Etat, l'impression qu'en réalité, peut-être l'idée était pipée dès le départ. Et qu'à aucun moment, Vladimir Poutine n'a voulu réellement dialoguer. Et qu'il a fait semblant de le vouloir. On a d'ailleurs senti l'amertume montée dans les jours passés chez les conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron, qui ont eu des mots de plus en plus durs à la rencontre du dirigeant Russe. On verra d'ailleurs dans quelques instants, ce sera très intéressant comment désormais, Emmanuel Macron, le qualifie. On a beaucoup de candidats à la présidentielle qui qualifient régulièrement Vladimir Poutine de "dictateur". C'est un mot qui est utilisé par certains dirigeants. Il y a quelques semaines encore, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, se bornait à se dire que c'était "un voisin encombrant, il n'irait pas plus loin". A. Gindre