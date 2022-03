Guerre en Ukraine : qu'attendre des négociations diplomatiques ?

D'après Pierre Servent, le président russe pensait que dans les premières heures de combat, le président Volodymyr Zelensky fuirait, l'armée ukrainienne s'effondrerait et la population civile se soumettrait. Mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. Cela peut expliquer cette amorce de rencontre diplomatique entre les deux parties. Par ailleurs, peut-on parler de frémissement à propos des discussions en Turquie ? Pierre Servent pense que c'est le bon mot. Les deux présidents russe et ukrainien ont fait des déclarations un peu convergentes. C'est la première fois qu'il y a eu une réunion à haut niveau en Turquie. En même temps, il faut rester prudent, car Vladimir Poutine est un champion pour souffler le froid et le chaud. Et pendant les négociations diplomatiques, les combats se poursuivent très durement. P. SERVENT