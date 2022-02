Guerre en Ukraine : que retenir de la prise de parole d’Emmanuel Macron ?

"Avec ses mots sans faiblesse, nous répondrons", le président, Emmanuel Macron l’a répété à plusieurs reprises. À l’image, le drapeau ukrainien était juste à côté des drapeaux français européens, qui est habituellement habille les allocutions présidentielles. C’est une première puisque le président l’a dit en parlant de l’Ukraine que "Leur liberté, c’est la nôtre". Il y a la volonté de la part du chef d’état français d’associer réellement le destin de l’Europe au destin de l’Ukraine. Effectivement, la dureté du discours est à la hauteur de sa déception concernant Vladimir Poutine. Il avait passé cinq heures et demi à discuter avec lui à Moscou, puis il l’avait eu au téléphone à deux reprises dimanche dernier. Il en a été arrivé à la conclusion que Vladimir Poutine acceptait le sommet avec Joe Biden. C’était quand même un événement majeur, on était dans une démarche de paix. Dans la même journée, Vladimir Poutine a renversé la table en expliquant qu’il reconnaissait l’indépendance des pseudos république, autoproclamée à la frontière de l’Ukraine. C. Jentille De Canecaude, A. Gindre