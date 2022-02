Guerre en Ukraine : quel est le statut de l'intervention d'Emmanuel Macron ?

D'après Catherine Jentile, l'Hexagone a la présidence de l'Europe pour six mois. Le pays est également membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que puissance nucléaire. De plus, Emmanuel Macron peut utiliser ses différentes casquettes et avoir une carrure encore plus imposante dans la négociation et dans les décisions qui vont être prises dans les heures qui viennent. Y a-t-il encore un levier diplomatique possible ou est-ce que cette étape est maintenant passée ? Catherine Jentile explique que le but c'est de ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Selon elle, on sait qu'une guerre est impossible. De plus, Joe Biden l'a dit dès le début, ce serait la Troisième Guerre mondiale si les militaires américains et russes se retrouvent face à face. C. JENTILE