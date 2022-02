Guerre en Ukraine : quels scénarios ?

Pour arriver à l’objectif de neutraliser, dans tous les sens du terme l’Ukraine, Vladimir Poutine a deux possibilités. Soit, il décide de se limiter aux Républiques russophones autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, qui se trouvent à la frontière Est de l’Ukraine. Ces zones serviraient donc de tampon entre les deux pays voisins, ce qui rappellerait étrangement ce qui s’est passé en 2014, avec l’annexion de la Crimée, qui se trouve au sud de l’Ukraine. Soit, les Russes ont décidé de lancer leur offensive sur tout le pays. On voit en effet que la Russie a déjà bombardé à peu près dans toutes les régions de l’Ukraine, comme pour préparer le terrain à leurs troupes. Mais avec cette stratégie, le risque serait celui d’un enlisement. Même si l’on considère que l’armée russe est la deuxième armée du monde, et que l’armée ukrainienne est la 22ème, ce pourrait être un piège pour les soldats de Vladimir Poutine. L’Ukraine est loin d’être la Syrie, dernière étape de l'opération de l’armée russe, elle est bien plus puissante. Ce serait donc pour le Kremlin, s’engager dans un scénario qu’il ne pourrait pas maîtriser. Catherine Jentile