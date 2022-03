Guerre en Ukraine : sous les bombes russes à Kharkiv

L’explosion vient de se produire. Notre reporter, Michel Scott, est en haut du bâtiment. Il filme sans discontinuer. Sergueï est un militaire volontaire ukrainien rencontré la veille. Il lui indique quels escaliers emprunter pour rejoindre le reste de l’équipe. Trois étages plus bas, c’est le chaos. Quand ils passent devant les fenêtres, les miliciens se baissent pour éviter d’éventuels tirs. Après plusieurs minutes de recherche, le reporter retrouve enfin les deux cameramen, Guillaume Aguerre et Alexandre Gaudin. Des blessés arrivent de l’extérieur, là où l’explosion a eu lieu. À peine le temps de reprendre ses esprits, et une deuxième explosion retentit à l’extérieur. Nos reporters ont finalement pu quitter le bâtiment, sains et saufs. TF1 | Reportage F. Agnès