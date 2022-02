Guerre en Ukraine : sous quelle forme Emmanuel Macron reviendra-t-il vers les Français ?

D'après Adrien Gindre, dans l'immédiat, l'entourage du chef de l'Etat indique que cela ne signifie pas une nouvelle allocution dès ce jeudi soir à 20 heures. La prise de parole du président n'était que le début d'une nouvelle séquence. À ce stade, on est au début d'un marathon diplomatique qui va s'engager, et qui va structurer l'agenda d'Emmanuel Macron ces prochaines heures et ces prochains jours. Le président entend rendre compte très clairement. Emmanuel Macron ne sera que dédié à cette crise diplomatique, qu'à la gestion, et à la manière de répondre. C'est ce qui va occuper tout son agenda et son expression envers les Français. A. Gindre