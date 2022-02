Guerre en Ukraine : sur la ligne de front, les troupes russes progressent

Dans le Donbass, les Russes veulent prendre une ville et les soldats ukrainiens la défendent. L'ennemi est au bout de l'avenue, à 500 mètres. Les Ukrainiens doivent retarder sa progression, tout en faisant attention aux civils, car il y en a encore dans cette zone de guerre. Toute la région est sous le feu de l’envahisseur. Alors, aller chercher les civils pris au piège, par exemple avec un bus, est périlleux. La plupart doivent se débrouiller seuls. Des médecins s’arrêtent. Ils essaient de conduire une femme vers l’arrière, mais pour eux, l’important est de vite revenir là où il y a des blessés à secourir. Un peu plus loin, enfin, là où il y avait des points de contrôle, plus aucun policier ukrainien ne vérifie ceux qui y circulent. Et de toute façon, presque plus personne n’ose s’aventurer dehors. Des véhicules militaires ukrainiens ont été abandonnés. Les chars russes sont à quelques kilomètres à peine et avancent inexorablement. TF1 | Reportage G. Aguerre, A. Gaudin