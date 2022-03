Guerre en Ukraine : un couvre-feu mis en place mardi soir à Kiev

Il n’y a absolument personne dans les rues de Kiev. Interdiction de sortir de chez soi, sauf quand il y a des alertes. Dans ce cas-là, les gens ont la possibilité de rejoindre les abris anti-bombes. Et d’ailleurs, les alertes résonnent presque toutes les deux heures depuis mardi soir. Seuls les militaires et les policiers sont en capacité de circuler. On a vu des policiers qui escortaient un convoi militaire avec des armes. Cela montre qu’une partie des forces ukrainiennes sont en train de se redéployer, alors que les Russes sont à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Il y a de plus en plus de bombardements qui se rapprochent du centre. Encore ce mercredi matin, un immeuble d’habitation a été visé. Il y a aussi une paranoïa concernant les infiltrés pro-russes. Selon la police, des dizaines d’individus seraient déjà présents dans le centre de Kiev. C'est également l'une des raisons pour lesquelles le couvre-feu est acté jusqu’à jeudi matin à Kiev. TF1 | Duplex F.X MENAGE