Guerre : quels risques pour les centrales nucléaires ?

Pour la première fois de l’histoire, une guerre d’artillerie et de missiles s’abat sur un pays doté de centrale nucléaire. L’Ukraine est le huitième État le plus nucléarisé du monde. Quatre centrales, quinze réacteurs qui fournissent 50% de l’électricité du pays. Ceux-ci sont protégés contre les risques de séismes, d’inondations et d’attaques extérieures. De quoi résister à des obus ou à des tirs de chars. Mais les données manquent sur les conséquences d’un impact de missile ou d’une attaque aérienne. Les catastrophes de Three Mile Island aux États-Unis en 1979, Tchernobyl en 1986 étaient causés par des failles technologiques, et Fukushima en 2011, par un tsunami. Par prudence, quand la guerre a été déclarée, le gouvernement ukrainien a arrêté quatre des six réacteurs de la centrale de Zaporijia, aujourd’hui aux mains des russes. Mais le danger persiste. Si un échappement radioactif arrivait, sur le lieu de l’accident, la radioactivité provoquerait des radiations et des brûlures du corps humain. À plus lointaine distance, elle augmente le risque de multiples cancers. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Verron